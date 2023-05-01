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Kepezspor 3 puanı 3 golle aldı

Kepezspor 3 puanı 3 golle aldı

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Türkiye 3.Lig 3.Grup temsilcisi Kepezspor, İstanbul'da Tepecikspor ile oynadığı maçı 3-1 kazandı.

Türkiye 3.Lig 3.Grup temsilcisi Kepezspor, İstanbul'da Tepecikspor ile oynadığı maçı 3-1 kazandı.

Türkiye 3.Lig 3.Grup temsilsici Kepezspor, zorlu Tepecikspor deplasmanından 3 puanı attığı 3 golle kazandı. Baştan sona üstün bir performans ortaya koyan Kepezspor'da gol perdesini 16. dakikada Mehmet Kaan Türkmen açtı, 48 ve 65 dakikalarda Ali Sinan Gayla skoru tayin etti. Ev sahibi Tepecikspor'un golünü ise 84. dakikada Doğan Atiz kaydetti. Kepezspor'un başarılı kalecisi İsmail Cengiz ise dünkü maçta bir de penaltı çıkardı. Kepezspor haftasonu Akhisarspor'u konuk edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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