Kepez'in voleybolcu yıldız kızları şampiyonluk için mücadele ediyor

Kepez'in voleybolcu yıldız kızları, son maçı kazanıp şampiyonlukla sezonu kapatarak A takımına girmeyi hedefliyor

Grubundan namaglup çıkıp finallere kalan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Yıldız Kızlar Takımı, finallerde şampiyonluk kupası kaldırarak A Takımı'na yükselme hedefinde ilerliyor. Aynı zamanda Genç Takım da oynayarak Antalya ikincisi olan Kepez'in yıldız sultanları, bu kez şampiyonluğu elinden kaçırmak istemiyor. Başlangıç maçlarını kazanarak ilk 3'te yer almayı garantileyen takım, Cumartesi günü 15.00'de Antalyaspor ile son karşılaşmaya odaklandı.

Hede A takımı

Oyuncularının 2006-2007 yaş grubunda olduğunu hatırlatan antrenör Aziz Yığ, "Kendi altyapımızdan seçip yetiştirdiğimiz oyunculardan oluşan takımımız, beklediğimiz başarılara imza atıyor. Galibiyetlerimizi arttıracağız. Sporcularım kulübün A Takımında yer alabilmek için son maçlara konsantre oldu. Onlarla gurur duyuyorum." diye konuştu. - ANTALYA