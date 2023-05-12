Kepez'in potadaki sultanları zirve yarışında

Aynı zamanda U18 takımında oynayarak Türkiye'nin ilk 12 takımı arasında yer alan Kepez'in U16 kız basketbol takımı, kendi yaşıtlarıyla oynayacağı Türkiye Şampiyonası'nda zirveyi hedefledi.

Anadolu Şampiyonasında namağlup tamamlayan Kepez Belediyesi Spor Kulübü U16 Kız Basketbol Takımı, 17 Haziran'da başlayacak Türkiye Şampiyonasında zirveyi hedefledi. Aynı zamanda U18 Takımı olarak kendilerinden yaşça büyük takımlara karşı oynadığı U18 Türkiye Şampiyonası'ndan ilk 12 takım arasına ismini yazdıran Kepez'in pota sultanları, bu deneyimleri ile kendi yaş kategorilerinde mücadele edecek. Türkiye'nin ilk 8 takımı arasında yer almaya daha yakın olduklarını belirten basketbol koordinatörü Besim Güvenç, "Oyuncularım U18 takımı olarak Çukurova Üniversitesi, Emlak Konut, Denizli Merkezefendi Belediyesi ile aynı grupta yer aldı ve 3. oldu. İlk 8 arasına girme müsabakalarında yenildiler ve sezonu tamamladı. Şimdi yaşça büyük olan 3 sporcum hariç tüm takım, U16 Takımı olarak yoluna devam ediyor. Hedefimiz her zaman şampiyonluk" dedi. - ANTALYA