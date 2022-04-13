Kepez'de yaz spor okulu hazırlığı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kepez'de yaz spor okulu hazırlığı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kepez'de yaz spor okulu hazırlığı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 12 branşta yapacağı yaz spor okulları ve özel turnuvalar için ön hazırlık toplantısı yaptı.

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 12 branşta yapacağı yaz spor okulları ve özel turnuvalar için ön hazırlık toplantısı yaptı.

Her yıl ortalama 5 bin öğrencinin yararlandığı yaz spor okulları düzenleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü, yönetim kurulu ve antrenörlerini bir araya getirerek ön hazırlık toplantısı yaptı. Okulların kapanmasının ardından geleneksel olarak öğrencilere spor faaliyetleri sunan kulüp, özel günlerde yaptığı turnuva önerilerini de değerlendirdi. Kulüp Başkanı Hakan Çatal, ön değerlendirme toplantısında antrenörlerin önerilerini de değerlendirdiklerini söyledi.

"Sosyal faaliyetler de var"

Bu yaz da 7-16 yaş arasındaki çocukları kucaklayacak olan yaz spor okullarının her ayrıntısını planlayacaklarını belirten Başkan Çatal, en az 5 bin katılım beklediklerini söyledi. Bu çerçevedeki çalışmalarında çocuklara sadece spor yaptırmadıklarını vurgulayan Çatal, "Kültürel ve sosyal faaliyetler de yapıyoruz. Örneğin Dokuma Park, Antalya Stadyumu, Kepez Macera Ormanı gibi yerleri de ziyaret ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kepez'de yaz spor okulu hazırlığı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title