Kepez Belediyesi Spor Salonu Temel Atma Töreni

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, spor alanındaki hizmetlerle toplumun her kesimini sporla buluşturduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan spor alanlarının ortak kullanımıyla ilgili protokol çerçevesinde Kepez Çankaya Mahallesi'ndeki Fatih Selek Ali Işıkhan Anaokulu Spor Salonu temeli törenle atıldı.

Fatih Selek Ali Işıkhan Anaokulu Spor Salonu temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, spor alanındaki hizmetlerle toplumun her kesimini sporla buluşturduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan spor alanlarının ortak kullanımıyla ilgili protokol çerçevesinde Kepez Çankaya Mahallesi'ndeki Fatih Selek Ali Işıkhan Anaokulu Spor Salonu temeli törenle atıldı. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Hizmetlerle her kesimi sporla buluşturuyoruz"

Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, spor alanındaki hizmetlerle toplumun her kesimini sporla buluşturduklarını söyledi. 2009'da göreve geldiklerinde Kepez'de sadece bir salonu olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, "Şimdi bu hamlelerle beraber spor salonumuz 13'e çıktı. Kepez'de bunun yanında 3 tane yüzme havuzumuz bulunuyor. Bunun yanında spor komplekslerini, spor sahalarını saymıyorum. Şuan 50'den fazla profesyonel anlamda spor yapılabilecek, spor tesisimiz olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Spor alanındaki hizmetleri yaparken biz, hem beden hem de ruh sağlığı yerinde gençler hedefliyoruz. Milli Eğitimin en temel ülkülerinden birisi de bu Kepez Belediyesi olarak bizde, bu ülküye katkı vermeye çalışıyoruz. Toplumumuzun her kesimini sporla buluşturmak gibi bir temel yaklaşımımız var. Belediyelerin en önemli işlerinin başında vatandaşlara spor yapabilecek ortamları sunabilmektir. Yıllarca gizli kalacak yetenekleri gün yüzüne çıkartarak, spor alt yapısına ve üst yapısına da çok önemli katkılar sağlıyoruz" dedi.

Çankaya Mahallesi'nde büyük değişim

Fatih Selek Ali Işıkhan Anaokulu'nun bulunduğu Çankaya Mahallesi'nin son yıllarda çok büyük bir değişim ve dönüşüm ivmesi yakaladığına değinen Başkan Tütüncü, "Çankaya Mahallesi'nde birkaç ay içinde nice temeller attık. Çankaya Mahallesi'ndeki bu gelişme, Kepez'in birçok mahallesinden bakılınca imrenilen bir durum haline geldi. Okullarıyla, spor tesisleriyle, sağlık tesisleriyle, kamuya ait birçok alanıyla birlikte Çankaya Mahallesi, çok güzel günlere yürüyen bizim yüz akı mahallelerimizden biri oldu " diye konuştu.

Kepez'in temel atmalarda hız kesmediğini ve bu hafta ikinci temel atma törenini gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Tütüncü, "Bu hizmet heyecanımız hiç bitmeyecek" dedi.

Konuşmaların ardından butona basılarak Fatih Selek Ali Işıkhan Anaokulu Spor Salonu'nun temeli törenle atıldı. - ANTALYA