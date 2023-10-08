Kenyalı Koşucu Kelvin Kiptum Dünya Rekoru Kırdı
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Kenyalı koşucu Kelvin Kiptum, ABD'de gerçekleştirilen Şikago Maratonu'nda 2: 00: 35'lik derecesiyle erkekler maratonunda dünya rekorunu kırdı. Hollandalı koşucu Sifan Hussain ise kadınlarda birinci gelirken maraton tarihindeki en hızlı ikinci kadın sporcu oldu.
Kenyalı koşucu Kelvin Kiptum, erkekler maratonunda dünya rekoru kırdı.
Kiptum, ABD'de gerçekleştirilen Şikago Maratonu'nda 2: 00: 35'lik derecesiyle maratonda dünya rekorunun yeni sahibi oldu. 23 yaşındaki atlet, bu derecesiyle vatandaşı Eliud Kipchoge'nin rekorunu 34 saniye geliştirdi.
???????Kadınlarda, Hollandalı koşucu Sifan Hussain, birinci gelirken maraton tarihindeki en hızlı ikinci kadın sporcu oldu.
Hussain'in 2: 13: 44'lük derecesi, Etiyopyalı Tigst Assefa'nın geçen ay Berlin'de kırdığı 2: 11.53'lük rekorun ardından ikinci sırada yer aldı.