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Kenyalı Koşucu Kelvin Kiptum Dünya Rekoru Kırdı

Kenyalı koşucu Kelvin Kiptum, ABD'de gerçekleştirilen Şikago Maratonu'nda 2: 00: 35'lik derecesiyle erkekler maratonunda dünya rekorunu kırdı. Hollandalı koşucu Sifan Hussain ise kadınlarda birinci gelirken maraton tarihindeki en hızlı ikinci kadın sporcu oldu.