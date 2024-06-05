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Kenyalı Atlet Rhonex Kipruto 6 Yıl Men Cezası Aldı

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Erkekler 10 kilometre yol koşusu dünya rekorunun sahibi Kenyalı atlet Rhonex Kipruto, doping yaptığı gerekçesiyle 6 yıl men cezası aldı. Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, biyolojik pasaportunda sapmalar tespit edilen Kipruto, 11 Mayıs 2023'ten itibaren 6 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak. Ayrıca 24 yaşındaki sporcunun 2 Eylül 2018'den 11 Mayıs 2023'e kadar aldığı dereceler silindi. Kipruto böylece dünya rekoru kırdığı 2020 Valencia 10K Yarışı ve 10 bin metrede bronz madalya kazandığı 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi.

Erkekler 10 kilometre yol koşusu dünya rekorunun sahibi Kenyalı atlet Rhonex Kipruto, doping yaptığı gerekçesiyle 6 yıl men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, biyolojik pasaportunda sapmalar tespit edilen Kipruto, 11 Mayıs 2023'ten itibaren 6 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

Ayrıca 24 yaşındaki sporcunun 2 Eylül 2018'den 11 Mayıs 2023'e kadar aldığı dereceler silindi. Kipruto böylece dünya rekoru kırdığı 2020 Valencia 10K Yarışı ve 10 bin metrede bronz madalya kazandığı 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi.

Kaynak: AA / Spor

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