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Kenyalı Atlet Faith Kipyegon Kadınlar 1500 Metrede Dünya Rekoru Kırdı

Kenyalı Atlet Faith Kipyegon Kadınlar 1500 Metrede Dünya Rekoru Kırdı

Spor Haberleri

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı. İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen Elmas Lig üçüncü etabında piste çıkan Kipyegon, kadınlar 1500 metre yarışını 3 dakika 49.11 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı.

İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen Elmas Lig üçüncü etabında piste çıkan Kipyegon, kadınlar 1500 metre yarışını 3 dakika 49.11 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Kipyegon, 2015'ten beri rekoru elinde bulunduran Etiyopyalı Genzebe Dibaba'nın 3.50.07'lik süresini geride bıraktı.

Kaynak: AA / Spor

Floransa İtalya Spor Haberler

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