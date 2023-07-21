Kenyalı Atlet Faith Kipyegon Kadınlar 1 Milda Dünya Rekoru Kırdı
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Kenyalı atlet Faith Kipyegon, Monako'da düzenlenen Elmas Lig'in dokuzuncu ayağında kadınlar 1 mil yarışında 4.07.64'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı. İrlandalı Ciara Mageean ikinci, Etiyopyalı Freweyni Hailu ise üçüncü oldu. Erkekler 5 bin metrede ise İspanyol Mohamed Katir Avrupa rekoru kırdı.
Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1 milde 4.07.64'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.
Monako'nun ev sahipliği yaptığı Elmas Lig'in dokuzuncu ayağında piste çıkan Kenyalı Kipyegon, dünya rekorunu 5 saniye geliştirdi.
Kipyegon'un 4.07.64 ile rekora koştuğu yarışta, İrlandalı Ciara Mageean ikinciliği, Etiyopyalı Freweyni Hailu üçüncülüğü elde etti.
Erkekler 5 bin metrede ise İspanyol Mohamed Katir, 12.45.01'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Katir'in dördüncü tamamladığı mücadelede ilk sırayı 12.42.18 ile Etiyopyalı Hagos Gebrhiwet aldı.