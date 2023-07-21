Kenyalı Atlet Faith Kipyegon Kadınlar 1 Milda Dünya Rekoru Kırdı

Kenyalı atlet Faith Kipyegon, Monako'da düzenlenen Elmas Lig'in dokuzuncu ayağında kadınlar 1 mil yarışında 4.07.64'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı. İrlandalı Ciara Mageean ikinci, Etiyopyalı Freweyni Hailu ise üçüncü oldu. Erkekler 5 bin metrede ise İspanyol Mohamed Katir Avrupa rekoru kırdı.