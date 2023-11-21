Kenya Milli Takımı Seyşeller'i 5-0 Mağlup Etti

Teknik direktörlüğünü Engin Fırat'ın yaptığı Kenya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Seyşeller'i 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Teknik direktörlüğünü Engin Fırat'ın yaptığı Kenya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ilk galibiyetini Seyşeller'i 5-0 mağlup ederek aldı.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden Kenya Milli Takımı, 2. haftada Seyşeller'e konuk oldu. Fildişi Sahili Abidjan'daki Stade Felix Houphouet-Boigny'de oynanan müsabakaya Teknik Direktör Engin Fırat; Patrick Matasi, Erick Ouma, Amos Nondi, Johnstone Omurwa, Dennis Ng'ang'a, Anthony Akumu, Richard Odada, Rooney Onyango, Eric Johanna, Masud Juma ve Michael Olunga 11'i ile başladı.

Kenya, Michael Olunga'nın 3 ve 6. dakikalarda attığı gollerle erken avantaj sağlarken, 45. dakikada Masud Juma farkı 3'e çıkartan golü kaydetti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

62. dakikada Rooney Onyango, 73. dakikada Benson Ochieng'in golleriyle farkı 5'e yükselten Kenya, maçı da bu sonuçla kazandı.

Kenya, 2026 Dünya Kupası elemelerinde ilk 3 puanını alırken grupta 3. sırada yer aldı. - İSTANBUL