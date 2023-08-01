Üye Girişi
Haberler

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Spor Haberleri

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, daha önce İran ve Moldova milli takımlarında da görev yapan Engin Fırat'la fikir alış verişinde bulunuldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi görevinde başarılar dilediği Engin Fırat'a A Milli Takım forması takdim ederken, Fırat da kendisine Kenya Milli Takım forması verdi.

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, daha önce İran ve Moldova milli takımlarında da görev yapan Engin Fırat'la fikir alış verişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi görevinde başarılar dilediği Engin Fırat'a A Milli Takım forması takdim ederken, Fırat da kendisine Kenya Milli Takım forması verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Engin Fırat Fırat Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title