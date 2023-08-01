Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, daha önce İran ve Moldova milli takımlarında da görev yapan Engin Fırat'la fikir alış verişinde bulunuldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi görevinde başarılar dilediği Engin Fırat'a A Milli Takım forması takdim ederken, Fırat da kendisine Kenya Milli Takım forması verdi.