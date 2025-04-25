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Keny Arroyo Süper Lig'deki İlk Golünü Attı

Keny Arroyo Süper Lig'deki İlk Golünü Attı
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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Keny Arroyo, Hatayspor ile oynanan maçta ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Maçta Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın Ekvadorlu futbolcusu Keny Arroyo, Süper Lig'de ilk gol sevincini Hatayspor'a karşı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların son golü 78. dakikada Keny Arroyo'dan geldi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde Immobile'nin yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki futbolcu, 3 dakika sonra ağları sarsarak ligdeki 7. maçında ilk golünü kaydetti.

Arroyo, Türkiye Kupası'nda da grup aşamasında Antalyaspor filelerine 1 gol bırakmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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