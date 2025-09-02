Keny Arroyo Brezilya'ya Transfer Oldu

Haberler

Beşiktaş Kulübü, Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'nun Brezilya'nın Cruzeiro takımına transfer olduğunu açıkladı. Arroyo, Beşiktaş'ta 14 maçta 2 gol atmıştı.

Beşiktaş Kulübü, Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'nun Brezilya ekiplerinden Cruzeiro'ya transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı takıma, geçen sezon devre arasında transfer olan Arroyo, Beşiktaş formasıyla toplam 14 maça çıkarken, 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
