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Keny Arroyo Beşiktaş ile İlk Golünü Attı

Keny Arroyo Beşiktaş ile İlk Golünü Attı
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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Keny Arroyo, Antalyaspor'a karşı Türkiye Kupası'nda ilk golünü attı. Maçta Beşiktaş 2-1 galip geldi.

Beşiktaş'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ağlarına attı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 10. dakika Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva'dan geldi. Kartal'ın kış transfer döneminde Ekvador ekiplerinden Independiente del Valle'den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11 başladığı bir müsabakada ilk golünü atmış oldu.

Arroyo, ikinci yarının başında yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Eyüpspor mücadelesinde de son 15 dakikada süre almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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