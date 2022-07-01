Kenneth Obinna Mamah, Göztepe'de Göztepe, hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, transferlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Nijerya'da dünyaya gelen Mamah; Lucera ve Citta di Varese takımlarında forma giydi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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