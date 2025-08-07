Kenan Yıldız, Kopa Trophy Adayı

Kenan Yıldız, Kopa Trophy Adayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi. Ödül için adaylar arasında 10 futbolcu yer alıyor.

Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar açıklandı. İtalyan ekibi Juventus'ta oynayan 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız da Kopa Trophy ödülüne aday 10 isim arasında yer aldı.

Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekilde:

"Kenan Yıldız (Juventus), Lamine Yamal (Barcelona), Desire Doue (PSG), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), Joao Neves (PSG), Ayyoub Bouaddi (Lille), Estevao (Chelsea), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona)." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez'i mağazaya almayan görevli için nihai karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.