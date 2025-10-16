Haberler

Kenan Yıldız'a 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülü
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreni 20 Ekim'de Roma'da düzenlenecek.

Juventus forması giyen giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülü'ne layık görüldü. Kenan, İtalya Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 20 Ekim Pazartesi günü Roma'da düzenlenecek törenle ödülüne kavuşacak.

2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödül Töreni, İtalya Kültür Bakanlığı ev sahipliğinde Roma'da düzenlenecek. 20 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek törene, aralarında büyükelçiler, başkonsoloslar, kültür ataşeleri, kamu kurumları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çok sayıda yerli ve yabancı davetli katılacak. İtalya Kültür Bakanlığı Garanti Komitesi (CUG), İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan Spor Basını Birliği (USSI), AIPS Avrupa (Uluslararası Spor Basını Derneği) ve İtalyan Olimpiyat Komitesi'nin (CONI) destek verdiği organizasyonda Portekizli futbol efsanesi Luis Figo ve Juventus formasi giyen milli futbolcu Kenan Yıldız başta olmak üzere, Akdeniz coğrafyasına kültürel, sportif ve sosyal katkılar sunan birçok önemli isme ödül verilecek.

Bu yıl ödül alacak isimlerden biri de kadın futbolunun İtalya'daki en önemli temsilcilerinden Valentina Giacinti olacak. Galatasaray'da top koşturan Giacinti, sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla da dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
