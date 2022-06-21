Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka'da

Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki oyun kurucu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki oyun kurucu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz ile sözleşme yenilenmesinin ardından ilk dış transferini duyurdu. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Beşiktaş forması giyen eski oyuncusu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Karşıyaka, Kenan Sipahi'ye "Hoş geldin" paylaşımında bulundu.

Tofaş altyapısından yetişen Kenan Sipahi, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Daha sonra 2015-2016 sezonunda Pınar Karşıyaka'da boy gösteren Kenan, sırasıyla; Beşiktaş, Real Betis, Fenerbahçe Beko ve Zaragoza'da oynadı. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Kenan Sipahi, A Milli Erkek Basketbol takımının formasını da defalarca kez terletti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka Kenan Sipahi Karşıyaka Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title