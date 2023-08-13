Ankara'da düzenlenen Kenan Nuhut Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada 26 ilden 55 kulüp ve 589 sporcu yarıştı. Erkeklerde Ankara Askispor şampiyonluğu kazandı.

Kenan Nuhut Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yenimahalle Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada, 26 ilden 55 kulüp ve 589 sporcu yarıştı.

Organizasyonun son gününde yapılan müsabakalar sonrasında erkeklerde Ankara Askispor Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, ikinciliği Selçuklu Belediyespor, üçüncülüğü Ankara Büyükşehir Belediyespor elde etti.