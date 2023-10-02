Kenan Koçak, milli takımda yaşanan süreci ve kariyer planlamasını anlattı. Ayrıca Türk futbolunun değerli hocalarının futbolcuları değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise Avrupa'da posası çıkmış futbolculara değil kendi çocuklara ihtiyaç olduğunu söyledi. Galatasaray ise Manchester United maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kenan Koçak, Milli takımda yaşanan tüm süreci anlattı

"2 sene önceki teklifi; bayrak için, Türkiye'm için kabul edip, kendi kariyer planlamamı biraz daha geri plana attım

"Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyorduk"

"Ben yine elimden gelen bir şey olursa milli takım için 7/24 hizmetteyim"

"Böyle bir yapılanma olduğu zaman tamamen yeni yüzlerin olmasının daha iyi olacağının inancındayım"

"Montella'nın yolunu açmak için TFF'nin teklifini kabul etmedim"

"Öyle büyük bir sorun olduğu, aşırı derece büyük kavgalar olduğuna ben şahit olmadım"

"Sağ olsunlar çok teklif aldık"

"Türk hocalarımızın değerlerini bilelim. Çok değerli hocalarımız var"

"Türk futbolu için inandığım biri olduğu zaman yine gönlüm ister ki buradaki futbol adamlarımız bu futbolcuları değerlendirsin"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Avrupa'da posası çıkmış futbolculara değil kendi çocuklarımıza ihtiyaç var

"Türkiye kupasını alsaydık Avrupa'ya gidemeyecektik çünkü lisansımız yoktu"

MANCHESTER UNITED - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

12.30 Galatasaray, Manchester United maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (FLORYA METİN OKTAY TESİSLERİ)

16.30 Galatasaray, Manchester United maçı için İngiltere'ye gidecek.

14.00 İngiliz ekibinde teknik direktör Erik ten Hag ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (CARRİNGTON TESİSLERİ)

15.30 İngiliz ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamalyacak. (CARRİNGTON TESİSLERİ)

20.30 Kafilenin Manchester'da karşılanması

21.45 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek. (OLD TRAFFORD STADYUMU)

SÜPER LİG

Fenerbahçe 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip Kadıköy'de 14 gol atarak 3,5 gol ortalaması yakaladı. Galatasaray 7 maçın birinde berabere kalarak 2 puan eksikle Fenerbahçe'yi takip ediyor. Adana Demirspor üçüncü, 4 maç sonra kalesini gole kapatan Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda yenerek 4. sırada yer aldı

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekipte Spartak Trnava maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek. Lugano maçı hazırlıkları yarın 18.00'de başlayacak

20.00 KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR

BİRİNCİ LİG

20.00 Göztepe - Adanaspor

VOLEYBOL

14.00 Nilüfer Bld. - Kuzeyboru

15.00 Beşiktaş Ayos - Karayolları

18.00 Aydın Büyükşehir Bld. - Sarıyer Bld.

19.00 Galatasaray Daikin - Çukurova Bld.