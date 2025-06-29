Kenan Fakılı Somaspor'dan Ayrıldı

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Somaspor'un genç forveti Kenan Fakılı, 3 sezon formasını giydiği kulüple yollarını ayırarak Çorum Futbol Kulübü ile görüşmelere başladı. Kenan, sosyal medya üzerinden kulübe ve destek verenlere teşekkür etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da 3 sezon forma giyen 22 yaşındaki forvet Kenan Fakılı takıma veda etti. Kenan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Üç sezondur formasını terlettiğim kulübüm Somaspor ile sözleşmem sona ermiştir. Bu süreçte bana destek olan başta kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimize, birlikte çalıştığımız hocalarımıza, kulüp çalışanlarımıza ve taraftarımıza teşekkür ederim" diyerek siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı. Geçen sezon 29 resmi maça çıkan ve 2369 dakika sahada kalan oyuncu 9 gol attı. Somaspor'la yollarını ayıran Kenan'ın 1'inci Lig ekibi Çorum Futbol Kulübü ile görüştüğü ve resmi sözleşmelerin en kısa sürede yapılacağı kaydedildi. Gurbetçi oyuncu daha önce Altınordu'da da forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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