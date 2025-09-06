Kenan Fakılı Kahramanmaraş İstiklal Spor'a Kiralık Olarak Gönderildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin futbolcusu Kenan Fakılı, TFF 2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübüne kiralık olarak gönderildi.

Kulübün açıklamasında, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübünde forma giyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Kenan Fakılı'nın Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü ile sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.