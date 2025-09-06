Haberler

Kenan Fakılı Kahramanmaraş İstiklal Spor'a Kiralık Olarak Gönderildi

Arca Çorum FK'den Kenan Fakılı, TFF 2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü'ne sezon sonuna kadar kiralandı. Kulüp, futbolcunun başarılı bir sezon geçirmesini diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin futbolcusu Kenan Fakılı, TFF 2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübüne kiralık olarak gönderildi.

Kulübün açıklamasında, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübünde forma giyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Kenan Fakılı'nın Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü ile sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
