Haberler

Milli masa tenisçi Kenan Eren'in hedefi olimpiyatlara katılmak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 yaşındaki masa tenisi sporcusu Kenan Eren Kahraman, Romanya'daki Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği gümüş madalya ile Türkiye tarihine geçerek, 2028 Olimpiyat Oyunları için Kayseri'de çalışmalarına devam ediyor.

Romanya'da yapılan Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı çift erkekler kategorisinde takım arkadaşıyla gümüş madalya kazan Kenan Eren Kahraman, olimpiyat kotası almak için çalışmalarını Kayseri'de sürdürüyor.

Kendisi gibi masa tenisi sporcusu halası Betül Nur Kahraman'ın desteğiyle 6 yaşında ilk kez eline raket alan 15 yaşındaki Kenan Eren, yaklaşık 9 yıllık kariyerinde katıldığı organizasyonlarda birçok şampiyonluk elde etti.

Azmi ve gayretiyle 5 yıl önce milli takım forması giymeye başlayan Kenan Eren, 11-21 Temmuz'da Çekya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda takımlar kategorisinde ikinci, çift erkekler kategorisinde üçüncü, son olarak Romanya'da 23-30 Kasım'da gerçekleştirilen Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda ise çift erkekler kategorisinde ikinci oldu.

Antrenmanlarını milli takım antrenörleri Halil Adak ve Kemal Balım gözetiminde sürdüren Kenan Eren, 2028 yılında Los Angeles'ta yapılacak Olimpiyat Oyunları'na kota alma hedefiyle çalışmalarını Kayseri'de sürdürüyor.

"Türkiye tarihinde ilk olduğu için duygusal bir andı"

Milli sporcu Kenan Eren Kahraman, AA muhabirine, Romanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu başarının Türkiye'de ilk olmasından dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Kenan Eren, " Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok mutluyum. Dünya ikincisi olduk, bunun ayrıca bir mutluluğu var. Türkiye tarihinde ilk olduğu için duygusal bir andı bizim için. Bunun için çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık." dedi.

2028 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için çalışmalara başladıklarını anlatan Kenan Eren, "Türk bayrağını dalgalandırmaya her zaman devam edeceğiz. Dünyaya adımızı daha çok duyuracağız. Olimpiyatta rakiplerimiz bizden korksun, geliyoruz. Hafta içi her gün antrenmanımız var. Haftada 6 gün, bazen 7 gün, hafta sonları 5-6 saat, okul olduğu zaman 4 saat antrenman yapıyorum. Yoğun bir kamp süreci geçirdim. 2028 Yaz Olimpiyatları'na gitmeyi istiyorum." diye konuştu.

"Puanlarımızı toplayıp, olimpiyat kotası almak istiyoruz"

Milli antrenör Halil Adak ise çocuk yaşta antrenmanlardan kaçmak için tenis masasının altında uyuyan sporcusunun zaman içerisinde kendisini geliştirerek başarılı bir oyuncuya dönüşmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Dünya ikinciliğinin bir başlangıç olduğunu vurgulayan Adak, asıl hedeflerinin 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu belirtti.

Antrenman programlarının yoğun geçtiğini anlatan Adak, "2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları için katılacağımız uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, puanlarımızı toplayıp olimpiyat kotası almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Spor
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programında neden yok? Sebebi ortaya çıktı

Birkaç gündür programda yoktu! Sebebi ortaya çıktı
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
title