Kenan Babaoğlu, Para-Okçuluk'ta Türkiye ikincisi oldu

Kayseri Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Kenan Babaoğlu, Antalya'da düzenlenen Para-Okçuluk Bahar Kupası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Kayseri Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Kenan Babaoğlu, Antalya'da düzenlenen Para-Okçuluk Bahar Kupası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Antalya'da 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2023 Para-Okçuluk Bahar Kupası'nda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Kenan Babaoğlu, Makaralı Yay Open Kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yayınladığı mesajında Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Kenan Babaoğlu ve antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ