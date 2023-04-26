Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kenan Babaoğlu, Para-Okçuluk'ta Türkiye ikincisi oldu

Kenan Babaoğlu, Para-Okçuluk'ta Türkiye ikincisi oldu

Spor Haberleri

Kayseri Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Kenan Babaoğlu, Antalya'da düzenlenen Para-Okçuluk Bahar Kupası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Kayseri Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Kenan Babaoğlu, Antalya'da düzenlenen Para-Okçuluk Bahar Kupası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Antalya'da 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2023 Para-Okçuluk Bahar Kupası'nda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Kenan Babaoğlu, Makaralı Yay Open Kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yayınladığı mesajında Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Kenan Babaoğlu ve antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Gençlik Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title