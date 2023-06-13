Denizlispor'un eski futbolcu ve teknik direktörü Kenan Atik, Kenya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

TFF 2'nci Lig'e düşen Denizlispor'da uzun yıllar futbolcu, antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan Kenan Atik, Kenya Milli Takımı'nda göreve başladı. Kenya Milli Takımı'nda 2021'de teknik direktörlüğe getirilen Engin Fırat'ın ekibine katılan Atik, yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Atik, ayrıca Kenya Genç Milli Takımlar Koordinatörlüğü görevini de üstlenecek.

Yeni görevini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Kenan Atik, "İnşallah her şey böyle güzel başlar ve güzel devam eder" ifadelerine yer verdi.Denizli doğumlu 58 yaşındaki futbol adamı Kenan Atik, doğup büyüdüğü şehrin takımı Denizlispor'da 80'li yıllarda profesyonel olarak forma giymişti. Atik, farklı dönemlerde yeşil-siyahlı takımı da çalıştırmıştı.