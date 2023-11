Kemer'de 'Sup' heyecanı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek olan 1'inci Uluslararası Sup Kupası'nda yerli ve yabancı 200 sporcu yarışacak.

Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yarın yapılacak 1'inci Uluslararası Sup (Ayakta kürek çekme) Kupası'nda yerli ve yabancı 200 sporcu yarışacak.

Kemer'de düzenlenen Stand Up Paddle Board (Ayakta kürek sörfü) yarışmasında 100 kadın ve 100 erkek sporcu mücadele edecek. Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) ve Paddle Together Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen 1'inci Uluslararası Sup Kupası, yarın Ayışığı Koyu'nda başlayacak. Yarışma için Rusya şampiyonları Evgeniy Kostur ve Marina Revenko da Kemer'e geldi. İki kategoride yapılacak yarışlarda 16 etap sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.

Yarışmanın tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte yarışmacılar denize girerek sahil bandında ve parkurda kürek çekti. KEMİAD Başkan Yardımcısı Cansın Efir, "1'inci Uluslararsı Sup Cup Kupası'nda parkuru tanımak ve Kemer turu yapmak için sporcular denize açıldı. Yarın saat 09.00'da yarışımız başlayacak. 200 yarışmacı mücadele edecek. Organizasyon Türkiye'de ilk defa düzenleniyor ve uluslararası özelliğe sahip. İzleyicileri Kemer'e Ayışığı Plajı'na bekliyoruz. 75 yabancı, 125 yerli yarışmacımız var. 125 yarışmacının 50'si Antalya'dan. Diğerleri İzmir, Mersin, Bodrum ve diğer şehirlerden geldi" dedi. (DHA)