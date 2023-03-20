Kemer'de dostluk kazandı

2. Amatör Lig 1. Grup açılış maçında karşılaşan Kemer'in gençlerinden oluşan Kemer 2020 Futbol Kulübü ile Yeşil Kemer Spor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmayı izleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Tıraş, fair play çerçevesinde geçen maç nedeni ile her iki takım oyuncularını da tebrik etti.

Kemer Kazım Gül Stadı'nda oynanan maç öncesi her iki takım oyuncuları ve teknik heyetiyle selamlaşarak başarılar dileyen Belediye Başkanı Topaloğlu, iki takım oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dostluk çerçevesinde başlayan maçın ilk yarısında her iki takım da gol bulmaya çalıştı. Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk yarısında iki takım da bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

Bol pozisyonlu geçen maçın ikinci yarısında Yeşil Kemer Spor aradığı golü 80'nci dakikada Olkan Tural'ın ayağından buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Beraberlik golünü arayan Kemer 2020 Futbol Kulübü, 90'ıncı dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada Orhan Bayram'ın kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

Maçın uzatma dakikalarında başka gol olmayınca her iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maç sonu sahaya inen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, her iki takım oyuncularını ve teknik heyeti tebrik ederek, oynayacakları diğer maçlarda başarılar diledi. - ANTALYA