Kemer Belediye Spor'un Stadı Yenileniyor

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kemer Belediye Spor'un maçlarını oynadığı Kazım Gül Spor Tesisleri'nde, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla yenileme çalışmaları başlatıldı.

İlçe stadı olarak da bilinen Kazım Gül Spor Tesisleri'nde yapılan çalışmalar çerçevesinde tribünlerdeki 1000 koltuk ve yedek kulübeleri yenilenerek kırmızı beyaz renklere boyandı. Hakem ve soyunma odalarında da boya, badana ve diğer yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından daha modern ve estetik bir görünüme kavuşacak olan statta incelemelerde bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, stadın yenileme çalışmalarını koordine eden Kemer Belediye çalışanlarından bilgi aldı. Başkan Topaloğlu'na, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin de eşlik etti.

Belediye Başkanı Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kazım Gül Spor Tesisleri'nde yenileme çalışmaları yapıldığını belirterek, "Toplam 1000 koltuk değiştirdik ve 1400 seyircinin oturabileceği bir alan oluşturduk. Yedek kulübelerini de yeniledik ve koltuklarını değiştirdik. Kırmızı beyaz renklerle stadımız daha güzel ve modern hale geldi. Soyunma odalarında ve hakem odalarında da düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Stadımız en kısa zamanda gençlerimizin kullanımına açılacaktır. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" dedi.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kemer Belediye Spor Kulübü Başkanı ve Teknik Direktörü Öner Karagün ise maçlarını oynadıkları Kazım Gül Stadı'ndaki eksikleri Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na iletmesinin hemen ardından Başkan Topaloğlu'nun statta yenileme çalışmalarını başlattığını söyledi.

Başkan Topaloğlu'nun spora ve sporcuya her zaman destek olduğunu ve olmaya devam ettiğine işaret eden Karagün, "Başkanımız gençlerin daha iyi şartlarda futbol oynaması için bizlere her daim destek oluyor. Şampiyonlukta ilçe stadının önemi çok büyüktür. Kulübüm ve sporcularım adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA