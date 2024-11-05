Kemal Yıldıran, Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Altın ve Bronz Madalya Kazandı

Erzurum taekwondosunun yaşayan efsanesi Kemal Yıldıran, Poomsae'da bir altın bir bronz madalya kazandı.

Erzurum Sağlık Gençlik Spor Kulübü'nün Taekwondo antrenörü ve aynı zamanda poomsae sporcusu Kemal Yıldıran, bir kez daha Dadaşların göğsünü kabarttı. Erzurum'un taekwondo yaşayan efsanesi olan Kemal Yıldıran, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara'da yapılan Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda takım yarışmalarında altın madalya kazanırken, ferdi müsabakalarda ise bronz madalya sevinci yaşadı.

23-27 Ekim 2024 tarihlerinde Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda aynı zamanda milli takım seçme niteliği taşıdı. Sağlık Spor Kulübü Antrenörü Kemal Yıldıran, Milli takıma seçildi. Taekwondo Federasyonu'nun göndermesi halinde Yıldıran, Aralık ayında Çin Honkok'da yapılacak Dünya şampiyonasında tatamiye çıkabilecek.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim

Ulusal müsabakalarda ve uluslararası müsabakalarda girdiği her poomsae yarışmalarında tatamiden derece ile ayrılan Kemal Yıldıran, Başkent Ankara'dan da çifte madalya ile dönmenin gururunu yaşıyor. Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir başta olmak üzere Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör, hastane yetkileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a destekleri için teşekkür etti.

Tecrübeli antrenör Kemal Yıldıran nezaretinde müsabakalara katılan Muhammet Taha Yıldıran ise Taekwondo Türkiye Şampiyonasında yarı finale kadar yükselerek gelecek vaat ettiğini bir kez daha kanıtladı. Gençler Kategorisinde yarışan sporcu, daha şimdiden Milli takıma ve derecelere göz kırpmaya başladı. - ERZURUM