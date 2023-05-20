Kemal Özdeş: 'Çok değerli bir 3 puan'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, İstanbulspor maçında alınan galibiyetin çok değerli olduğuna dikkat çekerek, oyuncularının plana sadık kaldığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kazandığımız için mutluyum. Maçın öncesinde öngördüğümüz gibi puan mücadelesi yaşanacaktı. İlk 15 dakikayı, oyunun geneline yaymak düşüncemizdi. Karşımızda atletik bir takım var. Bir şey ters gittiğinde koşmak zorunda kalıyorsunuz. Oyunun ilk 15 dakikasında birkaç pozisyonumuz vardı. İkinci yarı top bizdeyken sadık kalmanın önemini anlattım. Çok önemli anda bir golle öne geçtik. Sonra oyun tersine döndü. Kontralarda başarılı olamadık. Çok değerli bir 3 puan" şeklinde konuştu.

Sivasspor maçının daha mücadeleci geçtiğine vurgu yapan Özdeş, "Sivasspor maçının yorgunluğunu hissettik. İstanbulspor da Galatasaray ile oynadı. Oyuncularımı kutluyorum, plana sadık kaldılar. Bugün hareketli ön oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. 2 hafta üst üste ve tam zamanında kazanmış olduk. Bundan sonra sıralamaya bakmaksızın kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL