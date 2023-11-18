Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı
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Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı
KARABÜK - Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Keltepe Kayak Merkezinde gece yarısı etkili olan yağış sonrası tesis yeniden karla kaplandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor