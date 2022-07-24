SPOR Keleş'e 22 yıllık eldiven sürprizi

Keleş'e 22 yıllık eldiven sürprizi

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Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'e, Erzurumlu bir futbolsever, 22 yıl önce kendisine hediye ettiği eldivenleri göstererek duygulandırdı. Eldivenleri inceleyen Keleş, "Evet bunlar benim. Özellikle kenarlarındaki iplikleri yakıyordum ki ellerimi tahriş etmesin. Eldivenleri görünce o yıllara gittim. Bunları 22 yıl boyunca saklayan Mustafa kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 25 günlük sezon öncesi kampını başarı ile tamamlayan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Erzurumlu Mustafa Bilirdönmez'in sürpriz hediyesi ile duygulandı. Eldivenleri Keleş'e gösteren Bilirdönmez, "Hocam bu eldivenleri 22 yıl önce Ankaragücü forması giyerken Erzurumspor ile oynadığınız maçta havanın soğuk olması nedeniyle bana vermiştiniz. Ben de o gün bugündür eldivenleri sizden bir hatıra olarak saklıyorum. Kamp için Erzurum'a geldiğinizi duyunca sizi ziyaret etmek istedim. Eldivenleri gösteriyorum ama size vermeyeceğim. Çünkü onları ömrüm yettiğince saklamak istiyorum. Soğukta ellerimin üşümesine kayıtsız kalmamıştınız. Bu davranışınız nedeniyle gönlümüzde yer edindiniz. Bundan dolayı sizi unutmayacağım. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bilirdönmez'deki eldivenlere bakan Hakan Keleş, "Evet bu eldivenler kesinlikle benim, çünkü ellerim tahriş olmasın diye özellikle kenarlarındaki iplikleri yakıyordum. Bak şimdi çok duygulandım ve o yıllara gittim. O anları da hatırlıyor gibiyim. Eldivenleri elleri üşüyen bir çocuğa vermiştim. Demek o sendin. Bunca yıl kıymet gösterip saklamışsın. Çok teşekkür ediyorum. Karşılığında bu kez Giresunsporumuzun bir formasını sana hediye etmek istiyorum" dedi.

Erzurumspor'un 1999-2000 Türkiye Birinci Lig 25'inci hafta maçında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta ev sahibi ekibin gollerini mavi-beyazlı ekibin şimdiki teknik direktörü Muzaffer Bilazer, konuk ekibin golünü ise Saffet Akyüz kaydetmişti.

Demirören Haber Ajansı / Spor