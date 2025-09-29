Keçiörengücü ve Pendikspor 0-0 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, evinde Atko Grup Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Maç boyunca her iki takım da fırsatlar bulmasına rağmen skoru değiştiremedi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Emre Kargın, Baykal Tuna, Mehmet Ali Vardar
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Hakan Bilgiç (Dk. 83 Berkan Mahmut Keskin), Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 45+2 Erkam Develi), İshak Karaoğul, Fernandes (Dk. 75 Roshi), Rroca (Dk. 46 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 87 Alper Potuk), Diouf (Dk.84 Ali Akman)
Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Bekir Karadeniz (Dk. 70 Hamza Akman), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 78 Erdem Gökçe), Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 78 Ahmet Karademir), Berkay Sülüngöz (Dk. 90+6 Tarık Tekdal), Denic, Hüseyin Maldar (Dk. 61 Kitsiou), Harris (Dk. 61 Thuram)
Sarı kartlar: Dk. 14 Oğuzcan Çalışkan, Dk. 35 Sitoe, Dk. 52 Halil Can Ayan, Dk. 90+3 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 87 Yiğit Fidan, Dk. 90+2 Mesut Özdemir, Dk. 90+4 Kitsiou (Atko Grup Pendikspor )
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.