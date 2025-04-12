Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler
ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat'tan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan ilk paylaşım

Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Yıldırım: 'Oyuncularımızın Psikolojik Durumunu Düzelttik'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı. Teknik Sorumlu Mehmet Yıldırım, oyuncuların psikolojik durumlarını düzelttiklerini ve play-off hattında kaldıklarını belirtti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın psikolojik yönden sıkıntıları vardı. Geldiğimiz günden bugüne oyuncuların psikolojik yönünü düzelttik. Şimdi Keçiören camiasına güzel hayaller kurdurmaya başladılar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım açıklamalarda bulundu. İstanbulspor'un kendilerini çok iyi ağırladığını belirten Yıldırım, "Ekip olarak bu oynadığımız 3. maçımız ve 3. galibiyetimizi aldık. İstanbulspor, 1. Lig'in iyi takımlarından biri. Play-off hattında olan bir takım. Güzel bir maç oldu. Onları da tebrik ederiz. Oyuncularımız 3 maçtır anlattıklarımızı o kadar iyi uyguluyorlar ki geldiğimizde çok gol atıp, çok gol yiyen takımdık. Defansta yerleşmeye çalıştık. Rakibe pozisyon verme konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. 3 maçtır da istediğimiz oyunu oynayıp, 3 galibiyet aldık. Şu anda play-off hattına geldik. 4 maçımız kaldı, bu 4 maçın 4'üne de talibiz. Artık sonuçlar bizi nereye getirir bilemiyoruz. Oyuncularımızın psikolojik yönden sıkıntıları vardı. Geldiğimiz günden bugüne oyuncuların psikolojik yönünü düzelttik. Şimdi Keçiören camiasına güzel hayaller kurdurmaya başladılar. İnşallah bu 4 maçta maksimum puanları alırız, bulunduğumuz çizginin altına düşmeyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.