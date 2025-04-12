Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Yıldırım: 'Oyuncularımızın Psikolojik Durumunu Düzelttik'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın psikolojik yönden sıkıntıları vardı. Geldiğimiz günden bugüne oyuncuların psikolojik yönünü düzelttik. Şimdi Keçiören camiasına güzel hayaller kurdurmaya başladılar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım açıklamalarda bulundu. İstanbulspor'un kendilerini çok iyi ağırladığını belirten Yıldırım, "Ekip olarak bu oynadığımız 3. maçımız ve 3. galibiyetimizi aldık. İstanbulspor, 1. Lig'in iyi takımlarından biri. Play-off hattında olan bir takım. Güzel bir maç oldu. Onları da tebrik ederiz. Oyuncularımız 3 maçtır anlattıklarımızı o kadar iyi uyguluyorlar ki geldiğimizde çok gol atıp, çok gol yiyen takımdık. Defansta yerleşmeye çalıştık. Rakibe pozisyon verme konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. 3 maçtır da istediğimiz oyunu oynayıp, 3 galibiyet aldık. Şu anda play-off hattına geldik. 4 maçımız kaldı, bu 4 maçın 4'üne de talibiz. Artık sonuçlar bizi nereye getirir bilemiyoruz. Oyuncularımızın psikolojik yönden sıkıntıları vardı. Geldiğimiz günden bugüne oyuncuların psikolojik yönünü düzelttik. Şimdi Keçiören camiasına güzel hayaller kurdurmaya başladılar. İnşallah bu 4 maçta maksimum puanları alırız, bulunduğumuz çizginin altına düşmeyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL