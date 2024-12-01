Keçiörengücü Teknik Direktörü Sözeri: Puan Aralıkları Çok Kısıtlı

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Şanlıurfasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Puan aralıkları çok kısıtlı, o yüzden hiç şakaya gelmez" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri açıklamalarda bulundu. Sözeri, "Biz oyun disiplininde hiç taviz vermedik. Bu benim için sevindirici. İki haftada 6 gol attık, hiç gol yemedik. En sevindirici olan da bu takımın bir potansiyeli vardı, ortaya çıktı. Oyun disiplininden taviz vermeden oynamak da güzel. Oyun disiplinine sadık kalmayan oyuncu ya da takım, mutlaka onu bir şekilde yerleştirmeye çalışıyoruz. Çok kısa zamanda oyuncularım hem bana alıştı hem de ben onlara alıştım. Bunu da aldığımız sonuçlarla göstermeye başladık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, gerçekten güzel mücadele ettiler. Oyuna bir karakter koydular, hiç çirkinlik de yapmadılar. Şanlıurfaspor da, bizim oyuncularımız da çok iyi mücadele ettiler. Biz biraz daha hak ettik diye düşünüyorum, biraz daha şanslıydık diye düşünüyorum. Üç puan aldık, mutluyuz. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu sene çünkü lig çok zorlu olacak. Bu çok aşikar. Dün İstanbulspor 3 puan aldı ve 7 sıra yükseldi. Bugün biz de 3 puan aldık ve 5-6 sıra birden yükseldik. Dolayısıyla puan aralıkları çok kısıtlı, o yüzden hiç şakaya gelmez, ihmale gelmez. Bu sene kim düşecek, kim çıkacak, kim play-off'a kalacak, şimdiden kestirmek çok zor. O yüzden biz kendi adımıza alabildiğimiz puanları alıp bir an önce üstlere oynamak en büyük hedefimiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA