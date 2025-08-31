Keçiörengücü Teknik Direktörü: 'Oyun Üstünlüğü Bizdeydi, Ama Gol Atamayınca Anlamı Yok'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Çorum FK müsabakasının ardından, "İkili mücadelede top kazanma üstünlüğü bizdeydi. İstatistik anlamında iyiyiz ama futbolda gol olmayınca bir anlam taşımıyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Aslında oyun üstünlüğü de bizdeydi. Pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Rakip sahada ceza sahasının içine girme üstünlüğü bizdeydi. İkili mücadelede top kazanma üstünlüğü de bizdeydi. İstatistik anlamında çok iyiyiz ama futbolda gol olmayınca bir anlam taşımıyor. Alacağımız puanlar olarak üst taraflara, hedeflediğimiz yerlere gelebileceğimiz maçlar olacak. İyi bir performans ortaya koyduk" ifadelerini kullandı. - ANKARA