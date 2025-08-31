Keçiörengücü Teknik Direktörü: 'Oyun Üstünlüğü Bizdeydi, Ama Gol Atamayınca Anlamı Yok'

Keçiörengücü Teknik Direktörü: 'Oyun Üstünlüğü Bizdeydi, Ama Gol Atamayınca Anlamı Yok'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Keçiörengücü, Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Sedat Ağçay, takımının maçta gösterdiği performansı değerlendirerek, istatistiklerde üstün olduklarını ancak gol atmanın futbolun temel unsuru olduğunu vurguladı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Çorum FK müsabakasının ardından, "İkili mücadelede top kazanma üstünlüğü bizdeydi. İstatistik anlamında iyiyiz ama futbolda gol olmayınca bir anlam taşımıyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Aslında oyun üstünlüğü de bizdeydi. Pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Rakip sahada ceza sahasının içine girme üstünlüğü bizdeydi. İkili mücadelede top kazanma üstünlüğü de bizdeydi. İstatistik anlamında çok iyiyiz ama futbolda gol olmayınca bir anlam taşımıyor. Alacağımız puanlar olarak üst taraflara, hedeflediğimiz yerlere gelebileceğimiz maçlar olacak. İyi bir performans ortaya koyduk" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti

Ünlü iş insanı borçları yüzünden kendini astı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.