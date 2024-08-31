Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan: 'Galibiyete yakın bir taraftaydık'

Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Boluspor maçının ardından, "Rakibin geçiş oyununda 2 ile 3 tane tehlikeli atakları oldu ama sanki biz biraz daha galibiyete yakın bir taraftaydık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuna iyi başladıklarını fakat sonunu getiremediklerini ifade etti. Maçın ilk dakikasından itibaren hem kontrolü elinde tutan hem de ofansif oyun sergileyen bir hüviyete büründüklerini aktaran Parlatan, "İyi pozisyonlara girdik. Bunun akabinde de çok önemli bir penaltı pozisyonu kazandık. Burada da maçın kırılma anı diyebiliriz. Burada tabii ki penaltı kaçabilir ama bizim adımıza biraz kırılma anı oldu. Çünkü bu dakikadan itibaren oyundan biraz koptuk. Herhalde kafalar biraz o penaltı pozisyonunda kaldı" ifadelerini kullandı.

"Galibiyete yakın bir taraftaydık"

İkinci yarıda dengeli bir oyun sergilediklerini belirten Parlatan, "Rakibin geçiş oyununda 2 ile 3 tane tehlikeli atakları oldu ama sanki biz biraz daha galibiyete yakın bir taraftaydık. Kendi evimizde kendi seyircimiz önümüzde bir galibiyet ile ayrılmak istiyorduk. İç sahada ilk galibiyetimiz ile ayrılmak istiyorduk. En azından oyuncularımı, bu çabayı gösterdikleri için ellerinden gelen performansı sahada gösterdikleri için, bütün çabalarını ortaya koydukları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA