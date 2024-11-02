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Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Çorum FK Maçını Değerlendirdi

Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Çorum FK Maçını Değerlendirdi
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Ankara Keçiörengücü, Çorum FK ile oynadığı karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Teknik direktör Ersan Parlatan, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının yıkılmış durumda olduğunu ve basit goller yediklerini belirtti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktör Ersan Parlatan, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hepimiz yıkılmış vaziyetteyiz. Çok basit goller yedik" dedi.

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde karşılaştığı Çorum FK'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yenildikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Hepimiz yıkılmış vaziyetteyiz. Çok basit goller yedik. Maça başladığımızda iyi oynayan, bir görüntü sergiledik ve neticesinde 1-0'da öne geçtik ve pozisyonlar da bulduk. Futbolun garipliği, biz korner kullanırken geriye iyi dönemedik, akıllı davranamadık ve çok basit bir gol yedik. 2-1 öne geçtikten sonra yine girişimler yapan ama tam böyle oyun dengelenirken yine çok basit bir şekilde ikinci golü yemek bizim adımıza tabii yakışmadı ve rakibi bir nebze çok basit bir şekilde oyuna ortak ettik. Bunu rakibe saygısızlık olarak algılanmasını istemiyorum ama kendi adımıza çok basit goller yedik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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