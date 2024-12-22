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Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri Hakemleri Eleştirdi

Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri Hakemleri Eleştirdi
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Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Erkan Sözeri, maç sonu düzenlenen basın toplantısında hakem Yasin Kol'u eleştirerek, hakemlerin takımları zor durumda bıraktığını ifade etti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Ankara Keçiörengücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Hep hakemler konuşuluyor, MHK'yı zorda bırakan da bu tarz hakemler. MHK gidiyor, genç hakemleri büyük maçlara veriyor cesaretle, kutlamak da lazım. Ama zor durumda bırakan bu tarz hakem arkadaşlarımız, hocalarımız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, müsabakanın hakemlerini eleştirerek, "Yasin Kol hocamız, ben aslında çok inanıyordum ona. Çok da eleştiriler aldığı zaman şunu söylüyordum hep, 'Yasin Hoca aslında iyi idare ediyor maçları, niye bu kadar eleştiri alıyor' diyordum. Bugün ben yanılmışım, bunu gördüm. Bu eleştirenler haklıymış. Şimdi mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyorum, onun altını bir çizeyim önce. Hep hakemler konuşuluyor, MHK'yı zorda bırakan da bu tarz hakemler. MHK gidiyor, genç hakemleri büyük maçlara veriyor cesaretle, kutlamak da lazım. Ama zor durumda bırakan bu tarz hakem arkadaşlarımız, hocalarımız. Şimdi açılımını yapayım ben. 10 tane oyuncu değişti. Yarımşar dakikadan 5 dakika eder, yerde yatmalar falan 7-8 dakikadan önce uzamaması lazım. 4 dakika veriliyor. Şimdi neye göre? Ben sordum. VAR'dan öyle gelmişti. VAR mı idare ediyor maçı? Şimdi Keçiörengücü ve Karagümrük. 2 tane 1 puan aralarında olan takım, müthiş bir mücadele var sahada. Adrenalin olacak, tavan olacak, burada idare yapacaksınız. Geliyorsun 2 tane kırmızı kart çıkarıyorsun. Hakikaten, daha fazla şeyler söyleyeceğim de işte ceza falan alıyoruz. Onun için bence siz Yasin Kol ve bunun gibi hakemler, MHK'yı zor durumda bırakmayın. Siz zor durumda bırakıyorsunuz" şeklinde konuştı.

"Rakibi alanına hapsettik"

İlk yarıda istedikleri şeyleri yapamadıklarını belirten Sözeri, "Çalıştığımız şeyleri yapamadık. Dolayısıyla bir oyunu oturtamadık. Anlık hatamızdan da golü yedik. Aslında bir pozisyonda denirse bir orta işte anlık hatamızdan golü yedik. Pozisyon vermedik gibi bir şey koca maçın 90 dakikasında. Ama özellikle ikinci yarı hem değişikliklerimiz, hamlelerimiz hem de oyuncularımızın hırsı, azmi, ikinci yarı gerçekten çok iyi mücadele ettik. İyi futbol oynadık. Rakibi alanına hapsettik. Pozisyonlar bulduk, direkten dönen topumuz var. 5-6 tane yüzde 100 pozisyonumuz var" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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