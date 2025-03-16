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Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Futbol rehaveti affetmiyor'

Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Futbol rehaveti affetmiyor'
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Ankara Keçiörengücü, Çorum FK'ya 3-2 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Erkan Sözeri, maç sonrası yaptığı açıklamalarda, futbol rehavetinin tehlikelerine dikkat çekti ve takımının ikinci yarıdaki performansını sorguladı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 3-2 mağlup oldukları Çorum FK maçının ardından, "Futbol rehaveti affetmiyor. Kötü bir maç kaybettik. Cümleler boğazımda düğümleniyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Maçı değerlendirmek isterdim ama değerlendirecek çok bir şey görmüyorum, susmak en iyisi. Çok söylemek istediğim şey var ama susmak en iyisi diye düşünüyorum. İki kere öne geçtiğiniz maçı, eğer mağlup bitiriyorsak çok sorgulanması gereken şeyler var. O yüzden fazla da burada detaya girmeyeceğim. İkinci yarı hiç reaksiyon vermedik. 10 kişi kaldı. Sanki biz maçı kazandık. Daha dün Konyaspor'un 9 kişiyle galibiyeti var. Böyle oluyor, futbol rehaveti affetmiyor. Kötü bir maç kaybettik. Cümleler boğazımda düğümleniyor. Bu maçın atmosferiyle çok da bir şey söylemek istemiyorum. Çorum FK'yi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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