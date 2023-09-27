Keçiören'de Okçuluk Kapalı Spor Tesisi'ne Cüneyt Arkın'ın İsmi Verilecek
Keçiören Belediyesi, inşası devam eden Okçuluk Kapalı Spor Tesisi'ne Türk sinema tarihine damga vuran Cüneyt Arkın'ın ismini vermeye karar verdi. Belediye Başkanı Turgut Altınok, tesisin okçuluk sporuna hizmet vereceğini ve Arkın'ın filmlerindeki ok fırlatma sahneleriyle birçok sporcuya ilham kaynağı olduğunu belirtti.
Keçiören'de inşası devam eden Okçuluk Kapalı Spor Tesisi'ne, Türk sinema tarihine damga vuran merhum Cüneyt Arkın'ın ismi verilecek.
Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, temmuzda Ovacık Mahallesi'nde yapımına başlanan tesisin inşasında sona yaklaşıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, aldıkları kararın önergesini belediye meclisine sunarak resmileştireceklerini belirtti.
Arkın'ın oynadığı filmlerde ok fırlatma sahneleriyle okçuluk sporuna merak duyan birçok sporcuya esin kaynağı olduğunu söyleyen Altınok, tesisin ata sporu okçuluğa hizmet verecek önemli bir eser olacağını bildirdi.