Keçiören'de Okçuluk Kapalı Spor Tesisi'ne Cüneyt Arkın'ın İsmi Verilecek

Keçiören Belediyesi, inşası devam eden Okçuluk Kapalı Spor Tesisi'ne Türk sinema tarihine damga vuran Cüneyt Arkın'ın ismini vermeye karar verdi. Belediye Başkanı Turgut Altınok, tesisin okçuluk sporuna hizmet vereceğini ve Arkın'ın filmlerindeki ok fırlatma sahneleriyle birçok sporcuya ilham kaynağı olduğunu belirtti.