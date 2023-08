Keçiören Belediyesi Şehit Kubilay Mahallesi'ne kapalı spor salonu inşa ediyor

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Kubilay Mahallesi'ne inşa edilecek kapalı spor salonunun temelleri atıldı.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi, ilçeye yeni kapalı spor salonu inşa edecek. 7'den 70'e birçok vatandaşın faydalanacağı spor salonunu temel atma törenini birçok vatandaş seyretti. Temel atma törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende katılımcılara hitaben konuşan ve sporun önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Şehir yaşantısında sanat, spor ve kültürel etkinlikler önemli bir yere sahip. Sporda daha da önemli. Sağlıklı yaşamın, sağlıklı toplumun temeli spordur. Gençlerimize ve vatandaşlarımıza spor tesisi anlamında önemli bir zenginlik sunuyoruz. Büyükşehir Belediyelerinden daha fazla spor tesisimiz var. Sadece bu dönem 11 tane kapalı spor salonunu şehrimize ve Ankara'mıza kazandırıyoruz" dedi.

Spor salonunun inşa edildiği Şehit Kubilay Mahallesi'ne ve buraya komşu olan mahallelere yapılan hizmetlere ilişkin de konuşan Altınok, "Gençlerimiz cıvıl cıvıl. Şehit Kubilay Mahallemizde bir de gençlik merkezimiz var. Şehit Kubilay Mahallemize birçok yatırım yaptık. Dün de burada açılış yaptık, yine önceki gün de buradaydık. Tabii bir yere değil her yere yapıyoruz. Sancaktepe ve Yükseltepe mahallemizle birlikte Şehit Kubilay Mahallemiz bir üçgen oluşturuyor. Bu bölgelerimize bu dönemde birçok eser ve hizmet kazandırdık. Tesislerimizde hem öğrencilerimize hem de vatandaşlarımıza çeşitli spor dallarında eğitim verme imkanı buluyoruz. İnşa edeceğimiz bu spor salonumuz da her zaman olduğu gibi ücretsiz olacak. Etlik'teki yüzme havuzumuzun hala Türkiye'de örneği yok. Olimpiyatların yapılacağı standartlara sahip. 20 yıl önce yaptık. Şu an tüm uluslararası yarışmalar Yüzme Federasyonumuz aracılığıyla burada düzenleniyor. Buradan şampiyonlar çıkardık. Birçok kurum ve üniversitelerimiz dahil olmak üzere yarışmalarını burada gerçekleştiriyor. Birçok kulüp buradan istifade ediyor" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından beton mikseri çalıştırılarak katılımcılarla birlikte spor tesisinin temelleri atıldı ve inşaat alanında incelemelerde bulunuldu. - ANKARA