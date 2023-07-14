Keçiören Belediyesi, Okçuluk Kapalı Spor Salonu İnşaatına Başladı

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi'nde yapılacak Okçuluk Kapalı Spor Salonu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Turgut Altınok, okçuluğun ata sporu olduğunu vurgulayarak, salonun okçuluğa hizmet vereceğini belirtti. Keçiören Belediyesi, spor yatırımlarına devam ediyor ve şu anda 11 kapalı spor salonu inşa etmiştir.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı üzerine inşa edilecek Okçuluk Kapalı Spor Salonunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmaya yer verilen Turgut Altınok, ata sporu olan okçuluğun geliştirilmesi için önemli bir eser inşa edeceklerini belirterek, "Şehrimizdeki hizmet kervanı devam ediyor. Başkentimize güzel bir eseri daha kazandırıyoruz. Burası ata sporumuz olan okçuluğa hizmet verecek önemli bir tesis olacak. Ata sporumuzu yaşatıp, okçularımızı yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Keçiören'e önemli spor yatırımları ?yaptıklarını anlatan Altınok, Keçiören'de şu anda 11 tane kapalı spor salonu yaptıklarını, 8'inin ihalesinin bittiğini, diğerlerinin ihalesinin de yapılacağını bildirdi.

Altınok, sağlıklı bir toplumun temelinin spor olduğunu kaydederek, çocukları en iyi şekilde yetiştirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun önemine değindi.

"Rant değil hizmet önemli"

Başkan Altınok, sağlıklı toplum için rantın değil sporun önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Burası rantı yüksek olan bir arsa ama biz ranta değil hizmete bakıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza imkan sağlıyoruz. Geçen seneki ilaç gideri 122 milyar TL idi. 2023'te sadece ilaç gideri olarak ödeyeceğimiz para 220 milyar TL. Hastaneler dahil değil buna. Hastanelerle birlikte en az 300 milyar TL. 300 milyar TL'lik spor yatırımı yapsak inanın ilaç kullanan sayısı çok daha az olur. Çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamalıyız. Okçular yetiştirmemiz lazım, halterciler yetiştirmemiz lazım. Her alanda, her branşta federasyonlarımız ile iş birliği yaparak tesislerimizi bir sporcu fabrikası haline getirmemiz lazım. Bu tesisleri milletimize hizmet etmek için inşa ediyoruz."

Konuşmalarının ardından beton mikseri çalıştırılarak spor tesisinin temelleri atıldı.?