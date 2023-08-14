Keçiören Belediyesi Bağlum Stadı'nda Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Keçiören Belediyesi, Bağlum Stadı'nda başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Stat, beton bloklar, tribün alanları, koltuklar, soyunma odaları, zemin ve aydınlatma direkleri yenileniyor. Tamamlandığında profesyonel müsabakalara ev sahipliği yapacak olan stadın yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Keçiören Belediyesinin Bağlum Stadı'nda başlattığı yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, stat, beton bloklar, tribün alanları, koltuklar, soyunma odaları, zemin ve aydınlatma direklerine kadar baştan sona yenileniyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin son yıllarda önemli spor yatırımlarına imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye sporda tesisleşme anlamında en parlak dönemini yaşıyor. Son 4 yılda Keçiören'e 50'den fazla spor tesisi ve gençlik merkezi inşa ettik. Bunlardan biri de Bağlum Stadımızdır. En çok spor tesisi ve gençlik merkezine sahip belediye Keçiören Belediyesidir. Yenileme çalışmaları devam eden stadımız tamamlandığında profesyonel müsabakalara ev sahipliği yapacağız. Yatırımlarımıza verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."