Keban'da Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlendi

Keban ilçesinde halı saha futbol turnuvası gerçekleştirildi. Keban Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Keskin, bireylerin spora teşvik edilmesi amacıyla turnuvayı düzenlediklerini belirterek, dereceye giren takımları kutladı.