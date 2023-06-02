Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Keban'da Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlendi

Keban'da Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlendi

Spor Haberleri

Keban ilçesinde halı saha futbol turnuvası gerçekleştirildi. Keban Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Keskin, bireylerin spora teşvik edilmesi amacıyla turnuvayı düzenlediklerini belirterek, dereceye giren takımları kutladı.

Keban ilçesinde halı saha futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Keban Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Keskin, kupa töreninde, bireylerin spora teşvik edilmesi amacıyla turnuvayı düzenlediklerini belirterek, dereceye giren takımları kutladı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Spor

Hisarcık Gençlik Futbol Keban Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title