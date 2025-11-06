KBÜ'den Kaya Tırmanışı ile Sürdürülebilir Turizm Projesi

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle hayata geçirilen 'Keltepe'de 12 Ay Spor : Kaya Tırmanışı ile Sürdürülebilir Turizm' projesiyle bölgenin doğal potansiyelini yıl boyu spor turizmine kazandırmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda BAKKA tarafından desteklenen proje, 1 Kasım itibarıyla uygulamaya alındı. Proje kapsamında Karaağaç Köyü'nde uzman antrenörler eşliğinde 24 kişiye kaya tırmanışı eğitimi verildi. Rota açma çalışmalarında, Türkiye Dağcılık Federasyonu belgeli profesyonel rota açıcılar Güneş Ergüden, Volkan Özkan ve Arda Poslu görev aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Numan Bahadır Kayışoğlu ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Neslihan Akçay tarafından takdim edildi.

Proje yürütücüsü olan KBÜ Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Akçay, Keltepe'nin sadece kış aylarında kayakla değil yaz aylarında da kaya tırmanışı, kampçılık ve doğa yürüyüşleriyle spor tutkunlarını çekebileceğini belirterek şunları söyledi:

"Projemiz, BAKKA Doğa Temelli Turizme Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Amacımız, Keltepe'yi yılın 12 ayı boyunca spor turizmine kazandırmak. Karaağaç Köyü çevresindeki masif kireçtaşı yapısı sayesinde kaya tırmanışı için oldukça elverişli bir alan sunuyor."

Akçay, daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ÜNİDES Projesi ile bölgede 6 rota açıldığını, yeni projeyle 10 rotanın daha ekleneceğini ve böylece güvenli tırmanış imkanlarının genişletileceğini ifade ederek, "Nasıl Kaya Tırmanışçısı Olurum?" adlı dijital rehber ve seminerlerle gençlerin spora erişiminin artırılacağını ifade etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Karabük İl Temsilcisi ve KBÜ Spor Kulübü Antrenörü Ömer Faruk Akçay ise projenin hem spor hem de turizme katkı sağlayacağına dikkat çekerek, "Karabük'te doğa sporlarının gelişmesi için çalışıyoruz. Karaağaç bölgesinde tırmanış turizmini canlandırmayı hedefliyoruz. Yirmiye yakın tırmanış noktası planlıyoruz ve en deneyimli rota açıcılarla güvenli alanlar oluşturuyoruz" diye konuştu. - KARABÜK