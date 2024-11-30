Kazdağları'nda 8. Kar Spor İda Ultra Maratonu Başladı

Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içindeki Kazdağları'nda bu yıl 8'incisi düzenlenen Kar Spor İda Ultra Maratonu başladı.

Edremit Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve 17 ülkeden 1700 sporcu katıldığı organizasyonun ilk gününde 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus" ve 15 kilometrelik "Köy Koşusu" kategorilerinde yarışlar tamamlandı.

Engelli sporcuların da yer aldığı organizasyonda yarın koşulacak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasındaki 110 kilometrelik "İda Ultra" maratonunun ardından ödül töreni düzenlenecek.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada maratonun sporla tabiatın bir araya geldiği önemli bir etkinlik olduğunu belirterek "Kazdağları Çanakkale ile Balıkesir'in olduğu gibi bütün Türkiye'nin gözbebeği, çok özel bir lokasyon. Bu etkinliğin burada yapılması da ayrıca anlamlı." dedi.

Maratonun isim sponsoru Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil, organizasyona sponsor olmanın ayrı mutluluk verdiğini dile getirdi.