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Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Paris Paralimpik Oyunları'nda Gurur Yaşıyor

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Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkesini temsil edecek. Takım, madalya için mücadele edecek.

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl sonra Paris Paralimpik Oyunları'nda yeniden ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek paralimpik oyunlarında oturarak voleybol dalında temsil edilecek 8 ülkeden biri olan Kazakistan, oturarak voleybol branşında en son Atlanta 1996'da yer aldı.

Kazakistan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 28 yıl aradan sonra yeniden Paris'teki Paralimpik Oyunları'nda madalya için mücadele edecek.

Başantrenör Baurjan Takauov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Asya Şampiyonluğunda Çin'i mağlup ederek oyunlara katılma hakkı kazandıklarını söyledi.

Paris Paralimpik Oyunları'nın bağımsız Kazakistan milli takımının oturarak voleybol dalında katıldığı ikinci olimpiyat olacağı bilgisini veren Takauov, dünyada 70'ten fazla ülkede oturarak voleybol takımı bulunduğunu anlattı.

Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Erkek Takımının ise dünyada başarılı takımlar sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldığına dikkati çeken Takauov, takımdaki 12 oyuncunun ilk olimpiyatı olacağını anlatarak "Çok heyecanlılar. Günde 4-5 saat antrenman yaptılar. Kendilerini engelli olarak görmüyorlar. Olimpiyatlara katılacak her sporcu gibi hazırlık aşamasından geçtiler." dedi.

Kazakistan'da 800 bine yakın engelli bireyin olduğunu aktaran Takauov, şöyle devam etti:

"Bunların yaklaşık yüzde 10'unu çocuklar oluşturuyor. Dolayısıyla bu çocukları hayata bağlamının ve toplumun aktif bir üyesi olmalarını sağlamanın birkaç yolundan biri de spor. Takımımızın böylesine dünyanın izlediği etkinliklere katılması aynı zamanda bu gibi çocuklara ilham olması açısından çok önemli."

Takauov, 2018'de kurulan Kazakistan Oturarak Voleybol Federasyonunun ülke genelinde söz konusu spor dalını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüğünü ve şu anda 12 oturarak voleybol takımının faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kazakistan, Paris'teki Paralimpik Oyunları'nda oturarak voleybolun yanı sıra atletizm, halter, tekvando, masa tenisi, yüzme, judo, kano ve atıcılık branşlarında madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Spor

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