Kazada hayatını kaybeden kulüp başkanı oğlunun kıldırdığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurladı

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçirdiği kaza neticesinde hayatını kaybeden Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, oğlunun kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli Ankara istikametinde meydana gelmişti. Abdülkadir Bayraktutar idaresindeki 41 AB 431 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tünelin duvarına çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Bayraktutar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cenaze namazını oğlu kıldırıldı

Abdülkadir Bayraktutar'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, Kocaeli'nin Başiskele ilçesine getirildi. Cenaze namazına eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Büyük Birlik Partisi Kocaeli Koordinatörü Metehan Küpçü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Abdülkadir Bayraktutar, Yuvacık Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip oğlunun kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.