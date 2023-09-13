Kastamonu'da beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden judo sporcusu, toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Türkiye Judo Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Karabudak'ın ise tedavisi sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden judo sporcusu toprağa verildi

KASTAMONU - Kastamonu'da beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden judo sporcusu, toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Türkiye Judo Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Karabudak'ın ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kastamonu Batı Çevreyolu Polis Ormanı mevkii Karabük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri ile aynı istikamette seyir halinde olan Türkiye Judo Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Cemalettin Durukan Karabudak yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü Cemalettin Durukan Karabudak ile Seda Sönmez ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan judo sporcusu Seda Sönmez, hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Seda Sönmez'in cenazesi, ikindi namazına müteakip İsmail Havuş Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Dede Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Sönmez'in, ailesi, arkadaşları, ve yakınları katıldı. Cenaze namazına katılan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Motosiklet sürücüsü Türkiye Judo Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi aynı zamanda judo antrenörü Cemalettin Durukan Karabudak ise Kastamonu'daki ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale'de bulunan bir hastaneye sevk edildi.